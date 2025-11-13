Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“

CIUDAD VALLES.- Un hombre que labora para una financiera que tiene oficinas en al ciudad de San Luis Potosí, chocó contra un autobús del Servicio Urbano, en la carretera Valles-Tamazunchale.

El accidente ocurrió este miércoles alrededor del mediodía, en el tramo de la colonia Vizcarra al Hospital General de Ciudad Valles, a unos metros del balneario Quinta Rosy.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Honda gris, modelo reciente, se desplazaba de norte a sur.

Pero se presume que a causa de la velocidad y la falta de precaución, al pasar por una curva perdió el control del volante y se estrelló contra la parte trasera del autobús número 09 del Servicio Urbano.

El vehículo quedó destrozado del frente, pero milagrosamente el conductor sobrevivió, e incluso salió del vehículo por su propio pie, pues solo sufrió golpes leves.

Por otro lado, dos pasajeras del autobús resultaron con lesiones leves, y fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja, quienes las llevaron a un centro médico.