"Carambola" en Circuito Potosí deja daños en 5 vehículos
Una pipa de agua impactó por alcance a una camioneta, desencadenando el accidente
Solo daños materiales se registraron en una "carambola" de cinco vehículos en el Circuito Potosí y la carretera Zacatecas.
El reporte se recibió después de las 15:00 horas, cuando el conductor de un camión cisterna circulaba sobre el Circuito.
Al llegar al semáforo, impactó por alcance a una camioneta Dodge Ram y esta, a su vez, chocó con un automóvil Chevrolet Onix de color gris.
Después, el Chevrolet Onix impactó con un VW Polo y este último con una camioneta Nissan X-Trail.
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente para las diligencias correspondientes.
