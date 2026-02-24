logo pulso
"Carambola" en Circuito Potosí deja daños en 5 vehículos

Una pipa de agua impactó por alcance a una camioneta, desencadenando el accidente

Por Redacción

Febrero 24, 2026 04:54 p.m.
Solo daños materiales se registraron en una "carambola" de cinco vehículos en el Circuito Potosí y la carretera Zacatecas.

El reporte se recibió después de las 15:00 horas, cuando el conductor de un camión cisterna circulaba sobre el Circuito.

Al llegar al semáforo, impactó por alcance a una camioneta Dodge Ram y esta, a su vez, chocó con un automóvil Chevrolet Onix de color gris.

Después, el Chevrolet Onix impactó con un VW Polo y este último con una camioneta Nissan X-Trail.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente para las diligencias correspondientes.

