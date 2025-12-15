Carro acaba en cuneta de carretera a México

Al circular por la carretera a México, un automóvil cayó al desnivel enmedio de los carriles pero a pesar de lo aparatoso del hecho no se registraron personas lesionadas.

Según los hechos, fue alrededor de las seis de la mañana cuando el automóvil, un Seat de color rojo, se desplazaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección del Periférico Oriente hacia Villa de Pozos.

Fue a la altura del kilómetro 195, por la avenida Las Mercedes, en donde el conductor perdió el control del volante y así el carro se salió del camino para terminar en la cuneta que divide los carriles laterales, en donde finalmente se detuvo.

En este caso solamente se reportaron daños materiales, sin que nadie resultó herido y fue necesaria la presencia de una grúa para que retirara el vehículo, en tanto que se esperaba que el conductor pudiera llegar a un acuerdo.

