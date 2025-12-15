logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Carro acaba en cuneta de carretera a México

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Carro acaba en cuneta de carretera a México

Al circular por la carretera a México, un automóvil cayó al desnivel enmedio de los carriles pero a pesar de lo aparatoso del hecho no se registraron personas lesionadas.

Según los hechos, fue alrededor de las seis de la mañana cuando el automóvil, un Seat de color rojo, se desplazaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección del Periférico Oriente hacia Villa de Pozos.

Fue a la altura del kilómetro 195, por la avenida Las Mercedes, en donde el conductor perdió el control del volante y así el carro se salió del camino para terminar en la cuneta que divide los carriles laterales, en donde finalmente se detuvo.

En este caso solamente se reportaron daños materiales, sin que nadie resultó herido y fue necesaria la presencia de una grúa para que retirara el vehículo, en tanto que se esperaba que el conductor pudiera llegar a un acuerdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga
Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

Choque entre tráileres deja un lesionado en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Actos de rapiña siguen a la colisión de tráileres en Villa de Arriaga, dejando un herido

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57
Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

Solo daños tras salida de camino en la carretera 57

SLP

Redacción

El accidente ocurrió después de las 6:00 de la mañana

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal
Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

Cae supuesto "narco" traía 60 dosis de cristal

SLP

Redacción

Policías de Soledad lo detectaron en el Fracc. San Francisco de Asís

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000
Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

Capturan a sujeto con droga en Col. El Aguaje 2000

SLP

Redacción

Al parecer andaba vendiendo junto con otro que logró huir