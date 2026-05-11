Choca un tráiler contra autobús; hay heridos graves

CIUDAD VALLES.- Un accidente en la carretera estatal Valles-Naranjo dejó como saldo múltiples personas lesionadas, entre ellas al menos cinco en estado grave, luego de que un tráiler de doble remolque chocara contra un autobús de la línea Transportes Vencedor.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 2, cerca del entronque con la carretera libre Valles-Rioverde.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el tractocamión con razón social Alsa, que remolcaba dos cajas cerradas -vacías-, circulaba con dirección de El Naranjo hacia Ciudad Valles, y en una curva presuntamente invadió el carril contrario e impactó contra el autobús que cubría la ruta de Ciudad Valles hacia el municipio de El Naranjo.

A consecuencia del fuerte encontronazo, los pasajeros del autobús resultaron lesionados. Dos personas sufrieron amputación de extremidades inferiores: Elizabeth Hernández Núñez de 51 años de edad, originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien viajaba de pasajera, así como el chofer Alejandro Hernández García de 48 años.

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La emergencia generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, elementos de Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Bomberos de Ciudad Valles y oficiales de la Guardia Civil Estatal División Carreteras.

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la región, mientras que en el sitio continuaban las labores de auxilio y retiro de las unidades involucradas.

Entre los pasajeros viajaba un grupo de turistas procedentes de la Ciudad de México, además de habitantes de distintos municipios de la Huasteca Potosina.

El conductor del tráiler quedó bajo resguardo de las autoridades estatales y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, dependencia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades.