"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Chocan taxi y particular en La Misión

Ambos conductores resultaron ilesos tras la colisión

Por Redacción

Octubre 13, 2025 12:03 p.m.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Esta mañana se registró un accidente entre dos vehículos en la colonia La Misión, cerca de Las Mercedes, en Villa de Pozos.

El conductor de un vehículo Volkswagen se desplazaba sobre la avenida de Las Mercedes en sentido contrario y al llegar a la calle San Sebastián impactó con un taxi que se incorporaba.

Al sitio, arribaron paramédicos de la Guardia Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron ambos conductores, resultado con golpes que no ameritaron su traslado.

GCE y Comisión de Búsqueda localizan a adolescente en Guadalcázar
SLP

Redacción

El joven, reportado como desaparecido el 11 de octubre, fue localizado sano y salvo en la localidad El Milagro

Chocan taxi y particular en La Misión
SLP

Redacción

Ambos conductores resultaron ilesos tras la colisión

Desactivan baile sin permiso en el barrio de San Juan de Guadalupe
SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Municipal y Policía Vial retiraron el sonido tras denuncias de vecinos por el evento no autorizado

Recuperan nueve unidades robadas, hay dos detenidos
SLP

Redacción