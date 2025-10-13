Chocan taxi y particular en La Misión
Ambos conductores resultaron ilesos tras la colisión
Esta mañana se registró un accidente entre dos vehículos en la colonia La Misión, cerca de Las Mercedes, en Villa de Pozos.
El conductor de un vehículo Volkswagen se desplazaba sobre la avenida de Las Mercedes en sentido contrario y al llegar a la calle San Sebastián impactó con un taxi que se incorporaba.
Al sitio, arribaron paramédicos de la Guardia Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron ambos conductores, resultado con golpes que no ameritaron su traslado.
no te pierdas estas noticias
GCE y Comisión de Búsqueda localizan a adolescente en Guadalcázar
Redacción
El joven, reportado como desaparecido el 11 de octubre, fue localizado sano y salvo en la localidad El Milagro
Chocan taxi y particular en La Misión
Redacción
Ambos conductores resultaron ilesos tras la colisión
Desactivan baile sin permiso en el barrio de San Juan de Guadalupe
Redacción
Elementos de la Guardia Municipal y Policía Vial retiraron el sonido tras denuncias de vecinos por el evento no autorizado