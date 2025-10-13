Chocan taxi y particular en La Misión

Esta mañana se registró un accidente entre dos vehículos en la colonia La Misión, cerca de Las Mercedes, en Villa de Pozos.

El conductor de un vehículo Volkswagen se desplazaba sobre la avenida de Las Mercedes en sentido contrario y al llegar a la calle San Sebastián impactó con un taxi que se incorporaba.

Al sitio, arribaron paramédicos de la Guardia Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron ambos conductores, resultado con golpes que no ameritaron su traslado.