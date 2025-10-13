Recuperan nueve unidades robadas, hay dos detenidos

Operativos con un enfoque preventivo enfocados a ubicar unidades con reporte de robo siguen dando resultados favorables de ahí que durante las últimas 24 horas fueran aseguradas nueve unidades y dos presuntos responsables detenidos, en el marco de las labores de monitoreo y seguimiento que realiza la Policía Especializada del C5i2.

Erick N. de 22 años, presuntamente tripulaba en la colonia De Los Alpes, un vehículo Volkswagen, modelo 1999, color azul, que al ser consultado arrojó reporte de robo sin violencia del 13/06/25 en la colonia Quintas de la Hacienda, S.G.S.

Por otro lado, mediante recorridos preventivos la GCE detuvo a Luis N. de 32 años de edad, por tripular una motocicleta en la colonia La Unión en la capital potosina, una motocicleta marca Honda, modelo 2023, color negro, robada sin violencia el día 09/07/24 en Cordillera de los Alpes, S.L.P.

Sobre el kilómetro 30 carretera Matehuala-San Luis Potosí entre camino a Estación Techa y La Purísima, se localiza un tractocamión International, modelo 2023, dos cajas planas modelo 2024, un dolly modelo 2024, color gris, sin placas que al ser consultados arrojaron reporte de robo con violencia del día 11/10/2025 en Comunidad La Tinaja, S.G.S.

Por parte de la División Caminos, se reportó el aseguramiento en Camino a La Pila intersección Eje 140 en la Delegación la Pila, S.L.P. de un remolque marca Lozano modelo 2025 y un remolque Fruehauf, modelo 2020, con reporte de robo con violencia del día 09/10/2025, en Comunidad de San Lorenzo.

Finalmente, los uniformados estatales localizaron sobre la carretera 57 a la altura de la Delegación de La Pila, un tractocamión International, 2024, robado con violencia del día 11/10/2025, en Delegación La Pila. El mismo se encuentra acoplado con una caja seca, la cual no cuenta con reportes negativos.

Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, tu protección es una prioridad, por lo que día a día intensifica su estrategia preventiva con base a los mapas de calor; se sigue haciendo un llamando a colaborar con sus autoridades haciendo uso responsable del sistema de emergencias 911 y 089 para denuncia anónima.