Desactivan baile sin permiso en el barrio de San Juan de Guadalupe

La noche del domingo, oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desactivaron un baile que se realizaba sin autorización en las calles Riva Palacio y Pedro Vallejo, en el barrio de San Juan de Guadalupe.

De acuerdo con la corporación, en el lugar se encontraban más de 100 personas. Tras dialogar con los organizadores, se procedió al retiro del equipo de sonido con el fin de restablecer el orden y la paz pública.

La intervención se llevó a cabo en respuesta a reportes de vecinos de la zona, quienes solicitaron la presencia de las autoridades ante el ruido y las molestias ocasionadas por el evento.