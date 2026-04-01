Chocan tráiler y camioneta; hay dos lesionados
Bomberos atendieron a los ocupantes, sin necesidad de traslado hospitalario
TAMUÍN.- Ocurrió un choque entre un tráiler y una camioneta compacta, en la carretera federal Valles-Tampico; dos personas resultaron lesiones leves.
El percance ocurrió la mañana de este miércoles, en el kilómetro 52 de la carretera número 70, tramo Tamuín - Ébano, a la altura del rancho Fibracel.
Fuentes oficiales informaron que el conductor de una camioneta Dodge blanca, tipo panel, chocó de manera lateral contra un tráiler Kenworth rojo, de caja cerrada.
En la camioneta viajaban dos personas, y fueron auxiliadas por socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín, sin embargo no requirieron traslado a un hospital.
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Los elementos de la Guardia Nacional se encargarían de tomar conocimiento del accidente, aunque los involucrados estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, pues las unidades estaban aseguradas.
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