Chofer queda ileso tras volcadura de unidad cañera
Perdió el control y terminó fuera de la cinta asfáltica
CIUDAD VALLES.- Un camión con doble remolque cargado de caña se salió del camino y volcó en la carretera estatal Valles-Naranjo.
El accidente habría ocurrido alrededor de la medianoche del martes, y hasta el amanecer la unidad accidentada continuaba en el lugar, en el kilómetro 5 del mencionado eje estatal, a la altura del rancho Santa Fe.
Fuentes oficiales informaron que el chofer se desplazaba con dirección de Valles hacia El Naranjo, pero en el tramo de las vías del tren al ejido Coyoles perdió el control del volante, cruzó el carril contrario y volcó fuera de la cinta asfáltica.
A pesar de lo aparatoso del accidente, el trabajador del volante resultó ileso. Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del hecho y se encargaron de coordinar las maniobras para el retiro de la pesada unidad.
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