Mata a su madrastra a golpes en Tamuín; lo detienen

Una mujer de 44 años fue asesinada a golpes presuntamente por su hijastro, en un rancho del municipio de Tamuín. El joven fue detenido en el lugar.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles en el rancho La Mariposa, ubicado detrás de la antigua planta de Nestlé.

De acuerdo con información oficial, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió el reporte de una mujer inconsciente tras una agresión. Al sitio acudieron primero elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron la zona.

Minutos después, socorristas de los Bomberos Voluntarios de Tamuín intentaron brindarle atención a la víctima, identificada como Maricarmen, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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En el lugar fue detenido el presunto agresor, identificado como José Saúl "N", de 21 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Peritos y agentes de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes. El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.