Chofer queda prensado tras despiste en Libramiento Oriente

El conductor de un tráiler fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado

Por Redacción

Febrero 14, 2026 01:13 p.m.
Foto: Protección Civil-Villa de Pozos

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó obre el rescate del chofer de un tráiler que se despistó la mañana de este sábado.  

Reportó que mediante el trabajo coordinado con otras corporaciones, se atendió el accidente registrado en el Libramiento Oriente, donde la pesada unidad salió del camino, quedando el conductor prensado al interior.

Gracias a la respuesta de Cruz Roja, paramédicos de Guardia Civil y Guardia Nacional, se logró su liberación segura.

El hombre fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado para su valoración médica, según se informó. 

