Choque en Circuito Potosí deja daños materiales
El muro que divide carriles quedó obstruido tras el impacto del vehículo
Solo daños, en un choque de vehículos contra objeto fijo, en el Circuito Potosí y la cima del puente Papagayos.
El reporte fue a la 11:00 de la mañana, cuando un automóvil Chevrolet de color blanco que circulaba sobre Periférico en dirección a Villa Magna, pierde el control impactando su parte posterior contra el muro que divide ambos carriles, quedando el muro de concreto obstruyendo el carril izquierdo.
Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) abanderan el área, pero no se reportaron heridos.
Chocan autos en Periférico Norte y puente Papagayos
Dos automóviles participaron en un choque al circular por el Anillo Periférico Norte, a la altura del puente Papagayos, en donde los daños materiales son considerables, pero no se registraron personas...
