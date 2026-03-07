logo pulso
MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

El muro que divide carriles quedó obstruido tras el impacto del vehículo

Por Redacción

Marzo 07, 2026 11:45 a.m.
A
Choque en Circuito Potosí deja daños materiales

Solo daños, en un choque de vehículos contra objeto fijo, en el Circuito Potosí y la cima del puente Papagayos.

El reporte fue a la 11:00 de la mañana, cuando un automóvil Chevrolet de color blanco que circulaba sobre Periférico en dirección a Villa Magna, pierde el control impactando su parte posterior contra el muro que divide ambos carriles, quedando el muro de concreto obstruyendo el carril izquierdo.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) abanderan el área, pero no se reportaron heridos. 

