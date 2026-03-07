logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rastreadoras hallan nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

Con este nuevo hallazgo, suman ocho personas que han logrado ser identificadas por los forenses

Por El Universal

Marzo 07, 2026 10:10 a.m.
A
Rastreadoras hallan nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

En una nueva fosa clandestina, ubicada en la misma comunidad de El Verde, Concordia, un grupo de activistas rastreadoras rescataron el cuerpo de una persona del sexo masculino, cuyos estudios genéticos que le practicaron lo identificaron como Isabel Hernández García de 58 años.
Con este nuevo hallazgo, suman ocho personas que han logrado ser identificadas por los forenses de la Fiscalía General del Estado, siete de ellos corresponden a los cuerpos de trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp., los cuales han sido entregados y sepultados por sus familiares.
Los miembros de los colectivos "Hasta Traerlos a Casa" y "Buscándote Lui s Alán SM", divulgaron la localización del cuerpo de Isabel y posterior identificación, quien fue reportado por su familia como desaparecido desde el pasado 14 de diciembre del 2025 en la cabecera municipal de Concordia.
Desde que esta persona desapareció, su familiares y amistades realizaron diversas manifestaciones para exigir que la autoridad judicial investigara su paradero, por lo que ahora demandan justicia ante estos hechos que se presentan en la comunidad de El Verde, donde se han encontrado fosas clandestinas.
Solo hace dos días, a través de las redes sociales, familiares de Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, elementos de seguridad de la empresa Vizsla Silver, que formaban parte del grupo de 10 trabajadores privados de su libertad por un grupo armado habían sido identificados con estudios forenses.
Con esta identificación, suman siete el número de trabajadores de la empresa minera canadiense que han sido encontrados muertos e identificados mediante estudios de genética forense, de acuerdo con informaciones divulgadas en redes sociales por sus familias y por las esquelas publicadas por el Ayuntamiento de Concordia.
La noche del 23 de enero, un grupo armado privó de la libertad, en la cabecera municipal de Concordia a 10 trabajadores de la mina canadiense, de los cuales, en febrero pasado, fueron encontrados los cuerpos de cinco de ellos en fosas clandestinas de la comunidad de el Verde.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rastreadoras hallan nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa
Rastreadoras hallan nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

Rastreadoras hallan nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa

SLP

El Universal

Con este nuevo hallazgo, suman ocho personas que han logrado ser identificadas por los forenses

Opacidad en gasto político en las redes
Opacidad en gasto político en las redes

Opacidad en gasto político en las redes

SLP

El Universal

Partidos reportan 452 millones en propaganda digital, entre 2023 y 2025, una cifra parcial

Se golpeó el poder del CJNG: G. Harfuch
Se golpeó el poder del CJNG: G. Harfuch

Se golpeó el poder del CJNG: G. Harfuch

SLP

El Universal

El titular de la SSPC destaca presencia de seguridad en Jalisco tras caída de "El Mencho"

Procesan a Jared por feminicidio
Procesan a Jared por feminicidio

Procesan a Jared por feminicidio

SLP

El Universal

Estaría relacionado al crimen de Kimberly Joselín