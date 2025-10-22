logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños

El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó un leve congestionamiento vehicular

Por Redacción

Octubre 22, 2025 07:35 a.m.
A
Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños

La mañana de este martes se registró un accidente vial en la intersección de las calles Nicolás Zapata y Amado Nervo, en la capital potosina, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió poco antes de las 07:00 horas, cuando un Chevrolet Aveo color naranja, que circulaba sobre Nicolás Zapata, fue impactado por un vehículo Honda color gris que transitaba por la calle Capitán Caldera.

Tras el golpe, el Aveo dio medio giro y quedó obstruyendo parcialmente un carril de Capitán Caldera, lo que generó por algunos minutos tráfico lento en la zona.

Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Solo se reportaron daños materiales, y ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explosión de pipa paraliza tránsito en tramo Xilitla-San Juan del Río
Explosión de pipa paraliza tránsito en tramo Xilitla-San Juan del Río

Explosión de pipa paraliza tránsito en tramo Xilitla-San Juan del Río

SLP

Huasteca Hoy

Lo anterior sucedió en el kilómetro 159 de la carretera federal 120

Conductor vuelca a un costado del parque de Morales
Conductor vuelca a un costado del parque de Morales

Conductor vuelca a un costado del parque de Morales

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 02:00 horas de este miércoles

Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños
Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños

Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños

SLP

Redacción

El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó un leve congestionamiento vehicular

Incautan 5 cámaras clandestinas en San Lorenzo
Incautan 5 cámaras clandestinas en San Lorenzo

Incautan 5 cámaras clandestinas en San Lorenzo

SLP

Redacción

Estiman que las usaban delincuentes para vigilar operativos policiales