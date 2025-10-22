Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños

La mañana de este martes se registró un accidente vial en la intersección de las calles Nicolás Zapata y Amado Nervo, en la capital potosina, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió poco antes de las 07:00 horas, cuando un Chevrolet Aveo color naranja, que circulaba sobre Nicolás Zapata, fue impactado por un vehículo Honda color gris que transitaba por la calle Capitán Caldera.

Tras el golpe, el Aveo dio medio giro y quedó obstruyendo parcialmente un carril de Capitán Caldera, lo que generó por algunos minutos tráfico lento en la zona.

Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Solo se reportaron daños materiales, y ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras.

