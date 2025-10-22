Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños
El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó un leve congestionamiento vehicular
La mañana de este martes se registró un accidente vial en la intersección de las calles Nicolás Zapata y Amado Nervo, en la capital potosina, sin que se reportaran personas lesionadas.
De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió poco antes de las 07:00 horas, cuando un Chevrolet Aveo color naranja, que circulaba sobre Nicolás Zapata, fue impactado por un vehículo Honda color gris que transitaba por la calle Capitán Caldera.
Tras el golpe, el Aveo dio medio giro y quedó obstruyendo parcialmente un carril de Capitán Caldera, lo que generó por algunos minutos tráfico lento en la zona.
Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Solo se reportaron daños materiales, y ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Explosión de pipa paraliza tránsito en tramo Xilitla-San Juan del Río
Huasteca Hoy
Lo anterior sucedió en el kilómetro 159 de la carretera federal 120
Conductor vuelca a un costado del parque de Morales
Redacción
Los hechos, cerca de las 02:00 horas de este miércoles
Choque en cruce de Nicolás Zapata deja cuantiosos daños
Redacción
El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó un leve congestionamiento vehicular