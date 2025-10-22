Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo
Estiman que las usaban delincuentes para vigilar operativos policiales
Cinco cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, fueron retiradas y aseguradas por agentes de la Guardia Civil Estatal, que desplegaron un operativo en coordinación con las autoridades del Ejército Mexicano.
Los aparatos se encontraban en postes de la vía pública y se considera que era utilizados por parte de delincuentes para monitorear los movimiento de las corporaciones policiales.
De acuerdo a la información, tras los recorridos sobre el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, al oriente de la zona metropolitana, los policías y militares detectaron cinco cámaras, presuntamente instaladas por personas para la comisión de ilícitos en la colonia mencionada.
Tras indagar con vecinos de la zona y corroborar que no pertenecían a ninguna persona del lugar, se procedió a desinstalarlas y ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes.
Las cámaras estaban instaladas en postes de luz y abarcaban distintos tramos en las calles, siendo finalmente puestas a disposición del Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones respectivas.
