Choque en la General I. Martínez deja solo daños

Por Redacción

Septiembre 21, 2025 10:41 a.m.
A
Un choque vehicular dejó únicamente daños materiales durante la madrugada de este domingo en la colonia General I. Martínez.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan Versa, color blanco, circulaba sobre la calle 5 de Mayo y, al aproximarse a la calle Cofre del Perité, perdió el control hacia su izquierda, impactando una camioneta Ford Ranger, también de color blanco, que se encontraba estacionada.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

SLP

Redacción

