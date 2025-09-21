Choque en la General I. Martínez deja solo daños
Durante la madrugada, un accidente automovilístico en la colonia General I. Martínez resultó en daños materiales sin heridos.
Un choque vehicular dejó únicamente daños materiales durante la madrugada de este domingo en la colonia General I. Martínez.
El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan Versa, color blanco, circulaba sobre la calle 5 de Mayo y, al aproximarse a la calle Cofre del Perité, perdió el control hacia su izquierda, impactando una camioneta Ford Ranger, también de color blanco, que se encontraba estacionada.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
no te pierdas estas noticias
Choque en la General I. Martínez deja solo daños
Redacción
Durante la madrugada, un accidente automovilístico en la colonia General I. Martínez resultó en daños materiales sin heridos.
Joven es asesinado en Cabecera municipal de Soledad
Redacción
Un joven de 23 años fue víctima de un fatal ataque a balazos en Soledad de Graciano Sánchez.
Estudiante es víctima de un secuestro virtual
Redacción
Exigían dinero a sus parientes, pero la GCE pudo evitar se consumara el pago