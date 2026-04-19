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Choque en parque Tangamanga II deja un muerto y un lesionado

Autoridades municipales y Fiscalía realizaron el acordonamiento y levantamiento del cuerpo.

Por Pulso Online

Abril 19, 2026 10:19 a.m.
A
Choque en parque Tangamanga II deja un muerto y un lesionado

Un muerto y un lesionado en choque de vehículos contra objeto fijo en la calle del saucito sobre la lateral de parque Tangamanga II.

El reporte a las 07:30 de la mañana.

Cuando dos jóvenes de 18 años y uno de 16 viajaban en un vehículo Chrysler PT Cruiser sobre la calle del saucito, al llegar a la calle de capulín pierde el control hacia su derecha, impacta con las rejas del parque y termina incrustado en un árbol dentro del parque Tangamanga II.

Al sitio arribaron paramédicos, encontrando al conductor sin signos vitales y un joven que lo acompañaba lesionado quien no quiso traslado.

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Elementos de la guardia civil de la SSPC municipal acordonaron el área como primeros respondientes, posteriormente agentes de la PDI y peritos de la Fiscalía del Estado inician con el levantamiento del cuerpo.

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