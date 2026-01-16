Choque múltiple deja cuatro heridos

CIUDAD VALLES.- Tres vehículos se vieron involucrados en un choque ocurrido en las inmediaciones del fraccionamiento Altavista; cuatro personas resultaron con lesiones leves.

Lo anterior ocurrió este jueves por la mañana, cuando el conductor de un vehículo marca Ford Focus negro, modelo atrasado, al circular por la calle Reforma con dirección de la avenida Ejército Mexicano hacia el bulevar México-Laredo, no hizo alto en el cruce con la calle Río Bravo y chocó contra el costado izquierdo de una camioneta SUV marca Nissan X-Trail.

Debido a la colisión, el joven que manejaba la SUV perdió el control del volante, se salió del carril y chocó contra una camioneta estacionada, tipo panel, marca Chevrolet Uplander.

En la X-Trail viajaba una familia; resultaron lesionadas una niña y su madre, mientras que en el auto Ford iban dos hombres, quienes también sufrieron lesiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron auxilio, pero no fue necesario su traslado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.