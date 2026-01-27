Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que se mantiene vigente el Operativo Sello en el Centro Histórico, estrategia implementada desde 2022 para prevenir riñas, agresiones y otros incidentes en esta zona de alta afluencia.

El funcionario explicó que, previo al hecho más reciente ocurrido a las afueras de un antro, se tenía cerca de un año sin que se registrara una situación similar en el primer cuadro de la ciudad. Detalló que, tras recibir el reporte, los elementos de seguridad tardaron aproximadamente siete minutos en arribar al lugar; sin embargo, al llegar, la persona presuntamente agredida ya se había retirado.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, el incidente habría derivado de una riña al exterior de un centro nocturno. Villa Gutiérrez señaló que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación, debido a que las lesiones presentadas por la persona afectada son consideradas de persecución de oficio.

En este contexto, la Secretaría de Seguridad colaborará con la autoridad investigadora mediante el análisis y entrega de material de videovigilancia, con el fin de contribuir a la identificación de los presuntos responsables.

El titular de la dependencia aseguró que no se bajará la guardia en materia de seguridad en el Centro Histórico, recordando que tras dos homicidios registrados en 2021 en la zona, se reforzaron los operativos preventivos, los cuales se han mantenido de manera permanente.

Indicó que este tipo de eventos suelen ocurrir en cuestión de minutos, aunque destacó que en otras ocasiones las autoridades han logrado disuadir riñas y realizar detenciones relevantes.

Villa Gutiérrez reiteró que el Operativo Sello continuará activo durante los próximos meses como parte de la estrategia para preservar la seguridad en el Centro Histórico.