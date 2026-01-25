Con carros robados, detienen cinco sujetos

En operativos de seguridad enfocados en el combate al robo de vehículos, oficiales de la Guardia Civil Estatal y de la División Caminos, localizaron cinco unidades, además de detener a sus respectivos conductores al no poder comprobar ser los dueños.

En el retén policial instalado en la carretera a Zacatecas, sobre la colonia Los Salazares, se detuvo a José "N" de 35 años de edad, al no poder comprobar ser dueño de una camioneta Honda tipo SUV, que resultó con reporte de robo en el estado de Jalisco.

A su vez, en la colonia Las Flores, Marco "N" de 39 años, fue asegurado a bordo de una camioneta Nissan, sin placas, que tenía reporte de robo en el estado de Guanajuato.

Mientras que, en la colonia El Pedregal, agentes estatales detuvieron a Jacinto "N" de 59 años, luego de asegurarle un carro Nissan Sentra modelo 2014, color negro, que tenía reporte de robo en la colonia Cactus.

Asimismo, en la comunidad de Escalerillas, Jorge "N" de 36 años, fue detenido a bordo de un automóvil Chevrolet línea Chevy, modelo 2006, sin placas, hurtado de la zona Universitaria.

Por último, en el municipio de Villa de Zaragoza, elementos de la GCE de la División Caminos, detuvieron a Erick "N" de 36 años, tras asegurarle un tractocamión modelo 2012, acoplado a dos remolques, mismo que había sido hurtado en el estado de Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, exhorta a la población a reportar cualquier hecho constitutivo de delito a la Línea de Emergencias 9-1-1 o al 089 Denuncia Anónima.