Con cristal, arrestan a un joven en Valles
CIUDAD VALLES.- Policías de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre en Ciudad Valles, debido a que portaba varias dosis de droga sintética. Andrés "N", de 21 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el hecho con apariencia de delito contra la salud.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención fue realizada por efectivos de la Guardia Civil Estatal, durante un operativo de seguridad y vigilancia que se lleva a cabo en Ciudad Valles.
El joven habría mostrado una actitud evasiva; sin embargo, fue interceptado y, al efectuarle una inspección de seguridad, los agentes se percataron de que portaba doce bolsitas de nailon transparentes que contenían un material granulado y cristalino con características propias de la droga conocida como cristal.
Por tal motivo, los oficiales procedieron a leerle sus derechos y lo trasladaron en primera instancia a las celdas preventivas, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.
