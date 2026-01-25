logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Seguridad

Con marihuana, apresan a siete individuos

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Con marihuana, apresan a siete individuos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a seis hombres por posesión de enervantes, como resultado de labores preventivas desplegadas en toda la demarcación.

En la avenida Cactus, en la colonia Cactus, los agentes municipales ubicaron a un individuo que incurría en faltas administrativas; tras indicarle la debida sanción y entrevistarlo, se identificó como Ronal "N", de 25 años, a quien le fue localizada una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

Wilfredo "N", de 35 años, fue detectado en la avenida San Luis, en la colonia Los Fresnos, cuando cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con marihuana. 

Sobre la calle San José, en la colonia San José Segunda Sección, oficiales municipales tuvieron contacto con un individuo que escandalizaba en la vía pública, encontrándole una bolsa con hierba con las características de la marihuana.

Finalmente, en las colonias San Francisco, La Libertad y El Morro, policías soledenses ubicaron a Juan "N", de 25 años; José "N", de 26 años; y Jesús "N", de 25 años, quienes incurrían en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándoles una bolsa con hierba seca similar a la marihuana al primero, dos al segundo y una más al tercero.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para continuar con el trámite correspondiente.

