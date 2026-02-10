logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Con navajas, sorprenden a par de vándalos

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Con navajas, sorprenden a par de vándalos

En distintos lugares, elementos de la Policía Municipal de la capital detuvieron a dos hombres que fueron encontrados en posesión de armas prohibidas, motivo por el que se les puso a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

La primera detención se efectuó en la calle de Luis Medellín de la colonia Abastos, cuando los agentes municipales detectaron  a un hombre que se encontraba infringiendo el Bando de Policía y Gobierno, razón por la que se acercaron para hacerle saber la falta administrativa cometida.

El entrevistarse con Jonathan "N" de 23 años, éste inmediatamente tomó una actitud hostil y llevó sus manos a sus bolsillos, en ese momento se le indicó de una revisión preventiva de seguridad, encontrándole una navaja abatible con una hoja metálica afilada de 11 centímetros.

En un segundo hecho, oficiales de Guardia Municipal realizaban patrullajes de seguridad sobre la prolongación Nereo Rodríguez Barragán en el fraccionamiento San Pedro, cuando notaron la presencia de un hombre que se encontraba inhalando enervantes en vía pública, por lo que rápidamente le indicaron la falta administrativa cometida.

Al implicado de nombre José Daniel "N" de 33 años, se le realizó una inspección preventiva de seguridad, encontrándole en posesión de una navaja tipo mariposa con hoja metálica afilada de 10 centímetros.

En ambos casos, los agentes municipales procedieron con la detención y canalización al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente fueron puestos a disposición de la FGE.

