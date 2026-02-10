Con violencia, ancianito es asaltado en su casa

Delincuentes irrumpieron en una vivienda de la colonia Hogares Ferrocarrileros primera sección, en donde golpearon a un ancianito y se apoderaron de diversas pertenencias para luego huir del lugar, hecho que quedó grabado por una cámara de videovigilancia vecinal.

En el video se aprecia que, cuando los presuntos responsables se retiraban del domicilio, el afectado intenta intervenir y uno de los sujetos lo empuja con fuerza, provocando su caída, lo que constituye el momento de mayor violencia registrado en la grabación.

Las imágenes también muestran que cuatro sujetos forzaron la puerta del domicilio utilizando barras para ingresar y hacer de las suyas.

Minutos después de que entraron a la casa, se les observa salir cargando diversos objetos, sin que en ese momento haya presencia de autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los hechos ocurrieron entre las calles Árboles y Azucena, ubicación confirmada por vecinos del sector, quienes solicitaron mayor vigilancia y presencia policial ante la inseguridad en la zona.