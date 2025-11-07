Conductor de "vocho" provoca choque en Carranza; solo daños

Un accidente protagonizado por el conductor de un Volkswagen tipo "vocho" dejó tres vehículos dañados y afectaciones en la circulación de la avenida Venustiano Carranza, la noche del jueves.

El percance ocurrió poco antes de las 23:00 horas, cuando el guiador del 'vocho', que se desplazaba con dirección al Centro Histórico, impactó por alcance a un Nissan Versa y a un taxi detenidos en el semáforo del cruce con Mariano Otero.

Por la fuerza del impacto, el taxi fue proyectado al camellón central, donde derribó un poste de alumbrado público y terminó obstruyendo el carril izquierdo de la avenida.

Paramédicos atendieron a los conductores, quienes solo presentaron golpes leves, mientras que peritos de la SSPC Municipal realizaron el levantamiento del reporte y las maniobras para liberar la vialidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí