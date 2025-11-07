Mujer vendía droga en Villa de Arriaga

En el municipio de Villa de Arriaga, policías de la Guardia Civil Estatal desplegaron un operativo de seguridad que culminó con la detención de una mujer que presuntamente andaba vendiendo droga, ya que le aseguraron decenas de dosis de cristal.

Fue en la colonia San Miguel, en donde los agentes policiales detectaron a una mujer que se conducía en forma sospechosa, de aquí que le marcaron el alto.

En una revisión que le practicaron, los agentes policiales pudieron encontrarle un total de 33 dosis de cristal y otras cuatro de cocaína.

La sospechosa dijo llamarse Brenda de 30 años de edad, la cual resultó contar con historial criminal y ser reincidente de distintos delitos, incluyendo contra la salud. Por lo anterior, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde se le definirá su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí