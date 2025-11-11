Con cristal, arrestan a dos malvivientes

Oficiales de la GCS detuvieron a dos hombres por posesión de metanfetaminas. Los hechos ocurrieron en las colonias San Felipe y Nuevo Testamento, en el marco de los trabajos preventivos que buscan garantizar la paz social.

El primer arresto se realizó sobre la Avenida San Luis, en la colonia San Felipe, donde agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas. Después de acercarse a señalarle la debida sanción y entrevistarlo, se identificó como Alejandro “N”, de 47 años, encontrándole una dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como “cristal”. Por otra parte, Roberto “N”, de 35 años, fue detectado cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, esto sobre la calle Samaria, de la colonia Nuevo Testamento, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la sustancia llamada “cristal”.