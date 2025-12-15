logo pulso
FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Seguridad

Conductor es embestido en cruce ferroviario

El joven circulaba con dirección del Ingenio hacia el fraccionamiento Praderas del Río

Por Huasteca Hoy

Diciembre 15, 2025 10:36 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un joven no tuvo precaución al cruzar con su vehículo por las vías del tren y se atravesó al paso de un camión ferroviario, provocando un choque.

La mañana de este lunes se suscitó un percance vial en el cruce de las vías que se ubica entre la carretera al Ingenio y la avenida Santa Rosa, frente al Ingenio Plan de Ayala.

Un joven al volante de un vehículo marca Mazda, color negro, circulaba con dirección del Ingenio hacia el fraccionamiento Praderas del Río.

Sin embargo, no tuvo precaución al cruzar las vías y se atravesó al paso de un camión de la empresa Kansas City, cuyo operador iba sobre los rieles con dirección de la estación de Ciudad Valles hacia Tamasopo, provocando la colisión.

El vehículo fue proyectado hacia un costado de las vías y quedó dañado, pero, de milagro, el joven conductor resultó ileso, mientras que la pesada unidad continuó su camino.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tuvieron que pedir apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

El menor murió durante su traslado a Ciudad Valles.

