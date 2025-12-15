Taxista arrolla y da muerte a motociclista

CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista falleció al ser arrollado por un taxi de transporte colectivo, cuando circulaba sobre la carretera libre Valles-Rioverde.

La noche de este sábado sucedió el fatal accidente, en el kilómetro 32 de la mencionada carretera.

La víctima fue identificada como Alexis Valencia Salazar, de 18 años de edad, con domicilio en el ejido El Jabalí, municipio de Aquismón.

De acuerdo con la información recabada, el joven conducía una motocicleta y presuntamente se dirigía hacia su domicilio cuando ocurrió el percance.

Según testigos, el taxi colectivo número económico 245, de la ruta Carpintero–Ciudad Valles, circulaba con dirección de Tamasopo a Ciudad Valles, y al intentar desviarse para incorporarse a la carretera que conduce a la delegación de Rascón, invadió el carril contrario, impactando al motociclista.

Tras el choque, el conductor del taxi se dio a la fuga, dejando abandonada la unidad en el lugar de los hechos.

Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles acudieron al sitio, donde confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable, a fin de que responda conforme a la ley.