Conductor resulta herido al volcar una camioneta

A alta velocidad se desplazaba por la carretera a México procedente de Villa de Pozos

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
El conductor de una camioneta resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando a alta velocidad se desplazaba por la carretera a México, a la altura del Seminario Mayor.

El percance tuvo lugar al mediodía de este sábado cuando una camioneta Ford Rangelrde color rojo, circulaba por la lateral de la mencionada carretera en dirección de Pozos hacia el distribuidor Juárez.

Fue al pasar la avenida Seminario, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha para así chocar contra la guarnición de concreto y un registro, luego dio medio giro y finalmente terminó volcada sobre su costado izquierdo fuera del asafalto.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil  de Villa de Pozos, quienes se dieron a la tarea de liberar al conductor de la cabina de su camioneta, ya que presentaba lesiones considerables y luego de prestarle los primeros auxilios lo trasladaron a una clínica del Seguro Social a recibir la atención médica requerida.

Elementos de Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y la camioneta fue retirada del sitio para ser enviada a una pensión mientras que se realizan las diligencias legales y es reclamada por su propietario.

