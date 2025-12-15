Conductor resulta herido en choque de dos tráilers

El conductor de un tráiler resultó gravemente herido al chocar por alcance contra otro en la carretera a Guadalajara, en donde la rapiña no se hizo esperar y ante la mirada de los agentes policiales presentes, los pobladores se llevaron todo lo que pudieron como botes de pintura y cajas cerradas.

El hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana de este domingo, inicialmente un tráiler color blanco con remolque tipo caja, se desplazaba por la mencionada carretera en territorio del municipio de Villa de Arriaga.

Fue en el kilómetro 51, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó por alcance contra otro tráiler que circulaba adelante, un Kenworth color azul con doble remolque acoplado; tras el impacto el primer vehículo se salió del asfalto quedando descuadrado con la cabina destrozada y el chofer atrapado en su interior, esto frente a la gasolinera El Pueblito.

El conductor del tráiler blanco, identificado como Jorge Alejandro, originario de Guadalajara, Jalisco, fue rescatado de la cabina por paramédicos de Villa de Arriaga que acudieron a prestar ayuda y al presentar fuertes lesiones tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital a recibir atención médica.

Al sitio arribaron elementos policiales tanto de la Policía Municipal como de la Guardia Nacional a tomar conocimiento, pero eso no les importó a los pobladores quienes se apoderaron de la carga del tráiler blanco, que transportaba botes de pintura y cajas cerradas del que de momento no se supo su contenido.

Los policías se limitaron a observar cómo se cometía el robo flagrante de la mercancía sin atreverse a intervenir para evitarlo.

Finalmente, los tráilers fueron retirados y enviados a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales por el percance.