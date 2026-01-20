Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles
El vehículo se salió de la vialidad frente a una agencia cervecera
CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo no tuvo precaución al circular por la avenida Universidad y se salió del camino, cayendo a un desnivel frente a la Corona.
La tarde de este martes, un hombre al volante de un vehículo Chevrolet Sonic se desplazaba por la avenida, con dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el bulevar México-Laredo.
Pero al pasar por la curva que se ubica frente a la agencia cervecera Corona, perdió el control del volante; su unidad dio giros sobre su eje y terminó saliéndose de la vialidad, cayendo a un desnivel.
Aunque el sedán quedó con daños cuantiosos, el conductor no sufrió lesiones.
Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de este accidente y tuvieron que pedir apoyo de una grúa para retirar la unidad involucrada.
