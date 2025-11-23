Tres lesionados deja volcadura

Una camioneta que transportaba un cargamento de dulces, sufrió aparatosa volcadura al circular sobre la carretera México, en el hecho tres personas resultaron lesionadas mientras que la unidad acabó prácticamente en pérdida total.

El hecho tuvo lugar cerca de las 4:30 de la tarde de este sábado cuando la camioneta Chevrolet de tres toneladas, circulaba por la carretera 57 en su tramo San Luis Potosí-Querétaro.

Fue la altura del kilómetro 184, frente al Parque Industrial Tres Naciones, en donde el conductor perdió el control del volante hacia su derecha, para de esta forma caer la camioneta sobre el desnivel de un puente de desagüe que ahí se localiza y se impactó conté el muro de concreto del mismo.

A causa del percance la camioneta terminó totalmente destrozada tanto de la cabina como de la caja de redilas y la carga que transportaba, consistente en dulces de distintas clases, quedó regada en el lugar.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes atendieron a tres ocupantes de la camioneta que presentaban lesiones de consideración y los trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Oficiales de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y la camioneta fue enviada a una pensión, mientras se llevan a cabo las diligencias ilegales.