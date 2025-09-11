Conductora embiste a motociclista en 18 de Marzo
Paramédicos trasladaron al hombre a un hospital para su atención médica
Un motociclista resultó lesionado, luego de que fue embestido por una camioneta en Estatuto Jurídico y 18 de Marzo, en la colonia Vista Hermosa.
El reporte, a las 15:00 horas de este jueves, cuando la conductora de una camioneta Chevrolet circulaba sobre Estatuto Jurídico, pero al llegar a la intersección impactó al hombre en motocicleta, quien al caer, resultó lesionado.
Foto: Teodoro Blanco/Pulso
Paramédicos lo trasladaron a un hospital para su atención médica, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.
