Conductora embiste a motociclista en 18 de Marzo

Un motociclista resultó lesionado, luego de que fue embestido por una camioneta en Estatuto Jurídico y 18 de Marzo, en la colonia Vista Hermosa.

El reporte, a las 15:00 horas de este jueves, cuando la conductora de una camioneta Chevrolet circulaba sobre Estatuto Jurídico, pero al llegar a la intersección impactó al hombre en motocicleta, quien al caer, resultó lesionado.

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos lo trasladaron a un hospital para su atención médica, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.