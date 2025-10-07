Conductora queda herida tras choque con poste de CFE

Una joven conductora resultó lesionada al impactarse en su automóvil con la base de concreto de un poste de la CFE en carretera Zacatecas, frente a la colonia San Ángel.

Los hechos, cerca de las 14:00 horas, cuando la joven conducía un compacto de color gris sobre las carretera y pierde el control hacia su izquierda para impactarse con la base de concreto del poste. Finalmente quedó obstruyendo el carril derecho .

La conductora fue trasladada por paramédicos a una clínica particular para su valoración médica, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.