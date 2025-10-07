logo pulso
Conductora queda herida tras choque con poste de CFE

Los hechos, en la salida a la carretera a Zacatecas este martes

Por Redacción

Octubre 07, 2025 03:05 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco /Pulso

Foto: Teodoro Blanco /Pulso

Una joven conductora resultó lesionada al impactarse en su automóvil con la base de concreto de un poste de la CFE en carretera Zacatecas, frente a la colonia San Ángel.

Los hechos, cerca de las 14:00 horas, cuando la joven conducía un compacto de color gris sobre las carretera y pierde el control hacia su izquierda para impactarse con la base de concreto del poste. Finalmente quedó obstruyendo el carril derecho .

La conductora fue trasladada por paramédicos a una clínica particular para su valoración médica, mientras peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.

