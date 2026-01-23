logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

García Cázares, titular de la FGE, informó que están en proceso de identificación

Por Rubén Pacheco

Enero 23, 2026 12:13 p.m.
A
Luego que instituciones y colectivos de madres buscadoras y familias de personas desaparecidas encontraron indicios en la localidad de Laguna del Mante, en Ciudad Valles, la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que se detectaron restos humanos calcinados.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, informó que los Servicios Periciales tomaron conocimiento, procesaron el lugar del hallazgo y recogieron la osamenta para tratar de identificar a las víctimas.

Posterior a ello, se lleva a cabo la comparativa con tomas de algún familiar, a través de pruebas de ADN, a fin de tener más datos de la persona asesinada, complementó.

La fiscalía general matizó que hasta el momento se desconoce a cuántas personas podrían corresponder los fragmentos óseos, por lo cual, una vez que se realicen los estudios de la Vicefiscalía Científica puede establecerse si es de una o más víctimas.

"Nos dieron aviso la Comisión Estatal de Búsqueda y el colectivo de los restos encontrados en Laguna del Mante, la Fiscalía tomó conocimiento (...) lo que fueron encontrados ahorita son restos", concluyó.

Reporta 'Voz y Dignidad' hallazgo de restos y ataques en Valles

Camionetas de Servicios Periciales y de la Guardia Civil resultaron dañadas con ponchallantas

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares, titular de la FGE, informó que están en proceso de identificación

