Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

Luego que instituciones y colectivos de madres buscadoras y familias de personas desaparecidas encontraron indicios en la localidad de Laguna del Mante, en Ciudad Valles, la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que se detectaron restos humanos calcinados.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, informó que los Servicios Periciales tomaron conocimiento, procesaron el lugar del hallazgo y recogieron la osamenta para tratar de identificar a las víctimas.

Posterior a ello, se lleva a cabo la comparativa con tomas de algún familiar, a través de pruebas de ADN, a fin de tener más datos de la persona asesinada, complementó.

#SLP | Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Ciudad Valles

La fiscalía general matizó que hasta el momento se desconoce a cuántas personas podrían corresponder los fragmentos óseos, por lo cual, una vez que se realicen los estudios de la Vicefiscalía Científica puede establecerse si es de una o más víctimas.

"Nos dieron aviso la Comisión Estatal de Búsqueda y el colectivo de los restos encontrados en Laguna del Mante, la Fiscalía tomó conocimiento (...) lo que fueron encontrados ahorita son restos", concluyó.