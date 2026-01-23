Motociclista casi pierde una pierna en Tamuín

TAMUÍN.- Un motociclista resultó con lesiones de gravedad en una pierna luego de impactarse contra una máquina retroexcavadora en un camino del ejido Nueva Primavera, durante la tarde del jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de su motocicleta cuando, presuntamente por exceso de velocidad y falta de precaución, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra el cucharón de la maquinaria pesada.

El impacto le provocó una herida profunda y de gran tamaño en una de sus extremidades, por lo que quedó tendido a un costado del camino en espera de auxilio.

Vecinos del sector alertaron al Sistema de Emergencias 9-1-1, y minutos después arribaron Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado de emergencia a una clínica de Ciudad Valles, debido a la gravedad de la lesión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí