Confirma FGE hallazgo de un cuerpo en Jassos

La presencia policial se intensificó en esa comunidad, perteneciente a Villa de Pozos

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 11:30 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un cuerpo sin vida fue localizado esta mañana en la comunidad de Jassos, en Villa de Pozos, luego de un reporte cerca de la las 11:00 horas.

La movilización se registró sobre la calle de Vicente Guerrero, donde se observó al cadáver tirado y con signos de violencia. 

Después del reporte, al sitio arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes aseguraron el área y, aunque en un principio se mencionaba que serían dos los cadáveres encontrados, la Fiscalía estatal confirmó que se trató de un solo cuerpo. 

Más tarde, la FGE precisó en un comunicado que abrió la carpeta de investigación tras recibir el reporte a las líneas de emergencia sobre el hallazgo de la persona sin vida.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron a la localidad de San Nicolás de Jassos, donde fueron informados por el primer respondiente sobre la situación. En el lugar, se tomó conocimiento de un deceso, por lo que dio inicio a la recopilación de datos de prueba y a la realización de entrevistas.

El personal de Servicios Periciales se encargará del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (Semele), donde se llevará a cabo la necropsia de Ley correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

Asimismo, agentes del Ministerio Público comenzaron las investigaciones pertinentes con el objetivo de identificar y llevar ante la autoridad judicial a quien resulte responsable de este suceso.

