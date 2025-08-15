Confirma García Cázares muerte de detenido en sede de la FGE (video)
Se abrió una carpeta de investigación, a fin de establecer cuál fue la causa del deceso
Un hombre detenido e ingresado a los separos de la Policía de Investigación (PDI), murió dentro de las instalaciones de dicha institución, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía, confirmó el fallecimiento del sujeto, quien fue aprehendido por presuntamente cometer el delito de abuso sexual calificado.
Precisó que luego de confirmarse la defunción, se abrió una carpeta de investigación, a fin de establecer cuál fue la causa.
Refirió que, si bien el hombre murió dentro de la sede de la otrora Policía Ministerial del Estado (PME), anteriormente estuvo internado en el Hospital General de Soledad.
Según informes no oficiales, el sujeto respondía al nombre de Román, con domicilio en la comunidad de Rinconada, localidad perteneciente a la capital y ubicada a un costado del aeropuerto potosino.
El hombre, de entre 40 y 45 años de edad, presentaría diversos golpes en el cuerpo, pero se ignora quién se los provocó; trascendió que pudo haber sido atacado por otros compañeros de celda.
