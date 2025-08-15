Presunto abigeo ya se encuentra en el Penal

La Fiscalía General del Estado capturó en la capital potosina a José “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de abigeato y se le puso a disposición del juez que lo requería.

De acuerdo con las indagatorias, en agosto de 2023, en el ejido La Esperanza, perteneciente al municipio de Zaragoza, el ahora imputado, en compañía de otra persona, habría hurtado un caballo y una vaca del terreno de la víctima, quien posteriormente acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia.

Un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Abigeato y Maltrato a los Animales Domésticos integró la carpeta de investigación que derivó en la orden de aprehensión emitida por un Juez.

La Policía de Investigación implementó un operativo de búsqueda, logrando detener a José “N” en calles del Centro Histórico de San Luis Potosí, donde se le notificó sobre el mandamiento en su contra y se le leyeron los derechos que le asisten como persona detenida.

Tras completar los trámites correspondientes, el probable responsable fue trasladado al Centro Penitenciario de la Delegación La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial con quien enfrentará su proceso penal.