Cónyuges agresivos tras las rejas

En respuesta que se brinda a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres y una mujer por presunta violencia familiar, esto en distintas colonias.

Los oficiales se presentaron en la calle Plaza del Manantial, en la colonia Rancho Pavón, donde observaron en flagrancia a un sujeto golpeando y amenazando a una mujer, asegurando al masculino, quien fue señalado por la parte afectada, quien dijo ser su pareja, manifestando su deseo de proceder en contra del mencionado, quien se identificó como Miguel "N" de 35 años.

Pablo "N" de 22 años, fue detectado en la calle Circuito Alessandria, en la colonia Villas de San Lorenzo, luego de atender un reporte en el que su pareja indicó que la violentó físicamente, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Por último, en la calle 20 de Noviembre, en la colonia Primero de Mayo, policías soledenses tuvieron contacto con Perla "N" de 27 años y Héctor "N" de 29 años, quienes dijeron ser pareja, y Adolfo "N" de 54 años, suegro de los mencionados, los tres señalándose por agresiones físicas y amenazas.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.