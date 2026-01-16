logo pulso
Cuatro detenidos por presuntas lesiones

Por Redacción

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Cuatro detenidos por presuntas lesiones

Como resultado de la presencia que se despliega en distintos sectores de la demarcación, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a dos mujeres y dos hombres por presuntas lesiones; los arrestos se realizaron en la colonia Valle de la Palma.

   Cuando agentes municipales transitaban sobre la Privada Guadalupe, en la colonia mencionada, observaron a cuatro personas que alteraban el orden, mismos a los que se acercaron, y luego de proceder conforme al debido protocolo de actuación lograron entrevistarlos, identificándose como Jennifer "N" de 26 años, Diana "N" de 31 años, Fidel "N" de 60 y Yair "N", señalándose todos de agredirse de forma física.

A todos les hicieron saber que serían detenidos por presuntas lesiones, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continuarán el trámite correspondiente.

