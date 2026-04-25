logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE EL MECATE

Fotogalería

TORNEO DE EL MECATE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta

Paramédicos valoraron a los conductores tras el accidente en la carretera frente a colonia Foresta, sin traslados.

Por PULSO

Abril 25, 2026 01:00 p.m.
A
Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta

Esta mañana se vieron cuatro vehículos involucrados en un accidente en carretera Rioverde, frente a la colonia Foresta.

El reporte se recibió después de las 09:00 de la mañana, donde un WV tipo Ventó impactó por alcance a un Ford Fiesta y a un Kia, proyectándolo con otro más.

Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a los conductores, no ameritando traslado.

Del accidente toma conocimiento peritos de la Guardia Civil de Soledad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta
Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta

Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta

SLP

PULSO

Paramédicos valoraron a los conductores tras el accidente en la carretera frente a colonia Foresta, sin traslados.

Fatal choque en la Valles-Rioverde; mueren tres
Fatal choque en la Valles-Rioverde; mueren tres

Fatal choque en la Valles-Rioverde; mueren tres

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional investigan el choque en Aquismón

Tres muertos, arroja aparatoso accidente carretero
Tres muertos, arroja aparatoso accidente carretero

Tres muertos, arroja aparatoso accidente carretero

SLP

Redacción

Una pipa con melaza aplastó a una camioneta en la rúa Valles-Rayón, por Santa Anita

Fallece policía, víctima de ataque armado
Fallece policía, víctima de ataque armado

Fallece policía, víctima de ataque armado

SLP

Redacción

El hecho ocurrió en Tamazunchale, el jefe de área continúa hospitalizado