Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta

Esta mañana se vieron cuatro vehículos involucrados en un accidente en carretera Rioverde, frente a la colonia Foresta.

El reporte se recibió después de las 09:00 de la mañana, donde un WV tipo Ventó impactó por alcance a un Ford Fiesta y a un Kia, proyectándolo con otro más.

Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a los conductores, no ameritando traslado.

Del accidente toma conocimiento peritos de la Guardia Civil de Soledad.

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