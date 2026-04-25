Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta
Paramédicos valoraron a los conductores tras el accidente en la carretera frente a colonia Foresta, sin traslados.
Esta mañana se vieron cuatro vehículos involucrados en un accidente en carretera Rioverde, frente a la colonia Foresta.
El reporte se recibió después de las 09:00 de la mañana, donde un WV tipo Ventó impactó por alcance a un Ford Fiesta y a un Kia, proyectándolo con otro más.
Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a los conductores, no ameritando traslado.
Del accidente toma conocimiento peritos de la Guardia Civil de Soledad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Cuatro vehículos chocan frente a colonia Foresta
PULSO
Paramédicos valoraron a los conductores tras el accidente en la carretera frente a colonia Foresta, sin traslados.
Fatal choque en la Valles-Rioverde; mueren tres
Huasteca Hoy
La Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional investigan el choque en Aquismón
Tres muertos, arroja aparatoso accidente carretero
Redacción
Una pipa con melaza aplastó a una camioneta en la rúa Valles-Rayón, por Santa Anita