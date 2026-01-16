Dan 12 años de prisión a sujeto por violación

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvieron una sentencia condenatoria en contra de Luis Carlos "N", tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de violación equiparada agravada.

De acuerdo con la denuncia presentada, la víctima cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue agredida sexualmente por el hoy sentenciado cuando ambos se encontraban a solas al interior de un domicilio ubicado en el barrio Cantarranas, en Tamasopo.

Derivado de estos hechos, el personal de la FGESLP solicitó y obtuvo una orden de aprehensión emitida por un Juez de control, misma que fue cumplimentada en la Delegación de Agua Buena del mismo municipio. Posteriormente, el imputado fue vinculado a proceso y se llevó a cabo el procedimiento penal correspondiente.

Al llegar a un juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas contundentes ante la autoridad judicial, las cuales permitieron que se emitiera un fallo condenatorio en contra de Luis Carlos "N", imponiéndole una pena de doce años de prisión, además del pago de una sanción económica y la reparación integral del daño a favor de la víctima.

El sentenciado permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región durante el tiempo que dure la condena, periodo en el que también se le suspenderán sus derechos políticos y civiles. La Fiscalía potosina refrenda su compromiso de procurar justicia y proteger a las víctimas de delitos en San Luis Potosí.