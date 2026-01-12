Aseguran cartuchos, cargadores y equipo táctico en Mpio. de Rayón

Rayón.- En el marco de los recorridos de seguridad que se han intensificado en algunas regiones del Estado con base a los mapas de calor, se informa el aseguramiento de cartuchos, cargadores y equipo táctico.

En carretera San Ciro de Acosta, comunidad de Vaqueros, agentes de la GCE efectuaban tareas de seguridad y vigilancia, así como trabajos de inteligencia para el combate a la delincuencia logrando la ubicación en dos cajas organizadoras mismas que contenían vario equipamiento, municiones y equipo táctico.

En el Potosí sin límites, hay autoridades comprometidas que trabajan sin descanso por tu bienestar y tranquilidad; por ello te exhorta a colaborar haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser testigo o víctima de algún hecho ilícito.