Dan prisión preventiva a detenidos por extorsión en Huasteca

En la Huasteca potosina, cuatro sujetos fueron presentados ante la autoridad judicial por personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) por su probable responsabilidad en el delito de extorsión y fueron vinculados a proceso.
Este asunto se deriva de investigaciones iniciadas por la FGESLP tras recibir denuncias de dos negocios ubicados en Tanlajás, donde se señalaba que diversos sujetos acudían a exigir una cuota semanal a cambio de no causarles daño.
Tras varias diligencias, la Fiscalía potosina identificó a Jesús "N", Carlos "N", Jonathan "N" y Pablo "N" como presuntos participantes, por lo que procedió a detenerlos mediante la Policía de Investigación (PDI).
Los imputados fueron presentados ante un juez de control por un agente del Ministerio Público, quien expuso los datos de prueba. El juez decidió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de las cuatro personas.
Además, los señalados recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir recluidos en el centro de reinserción social de la región. Durante la misma audiencia, se informó que la investigación complementaria tendrá un plazo de tres meses.
