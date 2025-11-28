logo pulso
Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico

La unidad salió del camino a la altura del ejido La Fortaleza

Por Redacción

Noviembre 28, 2025 07:25 a.m.
A
Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico

TAMUÍN.— Un camión repartidor de la cadena OXXO terminó volcado la noche del jueves a un costado de la carretera libre Valles–Tampico, a la altura del ejido La Fortaleza.

Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al sitio para brindar auxilio al conductor del vehículo, un Freightliner blanco de caja cerrada con razón social OXXO.

Según los primeros informes, el operador circulaba de Tamuín hacia Ciudad Valles cuando perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado sobre uno de sus costados.

Aunque el chofer no presentaba lesiones graves a simple vista, fue trasladado a una clínica para una evaluación médica más completa y descartar afectaciones internas.

Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico
Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico

Camión de OXXO vuelca en la Valles–Tampico

SLP

PULSO

La unidad salió del camino a la altura del ejido La Fortaleza

