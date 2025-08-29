Agua, demandan los habitantes de Cárdenas

Cárdenas.- Protestan ciudadanos por el desabasto de agua que enfrentan en sus viviendas pues no llega ni gota del vital líquido, por lo que se manifestaron en el Palacio Municipal para denunciar este problema y una solución al alcalde.

Sin embargo, de última hora fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento Carlos Alonso, y los ciudadanos inconformes le informaron del problema que enfrentan por la falta de agua en sus casas.

Manifestaron que tienen varios días sin agua, por lo que se ven obligados a la compra de garrafones, para sus necesidades esenciales, recursos que nadie se los regresa.

Por lo que demandaron que cuando menos los apoyen con pipas de agua, para tener el líquido necesario para sus necesidades esenciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su molestia es aún mayor porque indicaron que el recibo les llega de manera puntual, pero no el agua en las llaves de sus viviendas, por lo que demandaron al funcionario que se les de una solución inmediata a este problema que enfrentan.