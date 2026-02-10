logo pulso
Seguridad

Depravado es detenido por delito sexual

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Depravado es detenido por delito sexual

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos de índole sexual, en hechos ocurridos en la colonia Santo Tomás, derivado de la atención inmediata brindada a un reporte ciudadano.

Los agentes se presentaron en avenida San Lorenzo, en la colonia mencionada, donde un ciudadano señaló a un individuo, quien presuntamente realizó tocamientos a su hija cuando viajaban en el transporte público, para después seguirla, logrando ubicarlo en la vialidad referida.

Policías soledenses tuvieron contacto con el señalado, y tras entrevistarlo se identificó como Mario "N" de 65 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al hombre se le informó que sería detenido por presuntos delitos de índole sexual, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde continuará el debido proceso.

