Descubren a ladrones robando cable telefónico

Tres sujetos que robaban cableado de una empresa telefónica en la colonia El Morro, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes los sorprendieron cuando ya llevaba varios tramos en una camioneta.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia El Morro, donde Antonio "N" de 39 años de edad, Jesús N. de 33 años y José N. de 54 años de edad, resultaron detenidos por el probable delito de ocasionar daños y sustraer 33 tramos de cableado, un carrete tipo industrial y dos casetas de la empresa Telmex.

Los individuos fueron detectados cuando llevaban el material en una camioneta tipo pick up de color blanco, y los elementos policiales lograron su detención por presunto delito patrimonial en su modalidad de robo y daños.

Los agentes policiales les leyeron sus derechos que los amparan como personas en detención y los pusieron a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

Asimismo, el cableado que ya lo llevaban y la camioneta utilizada, también se les remitió ante la autoridad como evidencia.

Ante ello, la Guardia Civil Estatal considera que la reacción oportuna permite que hechos que puedan vulnerar la paz, no sean cometidos en la entidad y se continúa avanzando para mejores condiciones de paz.